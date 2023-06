Belgio? Terroristi islamici e pedofili assassini | dove l' orrore è di casa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Anni fa un amico inglese si divertiva a fare un gioco bislacco in cui praticamente nessuno riusciva a vincere: «Nomina 5 Belgi in 5 minuti». A parer suo la domanda risultava spassosa a causa della fama davvero misera che questo Stato aveva fuori dai suoi confini. Io al tempo ne menzionai solo 3: Poirot (personaggio fittizio), Rubens (tra l'altro nato in Germania) e Dutroux (pedofilo e serial killer). E ci riuscii solo perché nel 1997 mi trovavo a Charleroi, non lontano tra l'altro da quella Marcinellesi svolsero i terribili fatti che ancora oggi gettano onta sulle istituzioni del Paese. Qualche anno dopo grazie ai tre treni che mi portarono dalla Francia all'Olandarimasi per un po'-, sono riuscita a visitare le tre aree linguistiche del Paese che formano le sue altrettante piuttosto variegate identità: Fiandre (Fiammingo, una variazione di ...