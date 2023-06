Belen e De Martino ancora in crisi? L’ultima tappa della Rodriguez infiamma il web

Leggi su 361magazine

(Di domenica 4 giugno 2023)voci ditrae Stefano De: la showgirl ha fattoa Napoli senza il conduttore Trae Stefano Desoffiavento di? Il popolo del web non ha grossi dubbi e nelle ultime ore si sono fortemente riaccese le voci su un allontanamento tra i due. Niente di certo e ufficiale, ma la coppia tra le più chiacchierate del gossip italiano è tornata fortemente a far discutere. Stefano in questi giorni si trova a Napoli, dove sta mandando avanti alcuni progetti di lavoro. Anche laha raggiunto il capoluogo campano con il figlio Santiago, ma nellanapoletanaconduttrice non ...