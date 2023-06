Ostacolo, quest'ultimo, che potrebbe essere bypassato dagli ottimi rapporti di De Laurentiis con, appena rientrato al. Resta in corsa il nome di Vincenzo Italiano, con il quale, ...La valutazione delper liberarlo dal contratto resta elevata (una decina di milioni). Il ritorno dipotrebbe aiutare ma la pista resta complessa Db Monaco (Germania) 01/11/2022 - Champions League / ...È tornato in auge alinvecediventato membro del Consiglio di Sorveglianza e con Kalle la Juve gode di rapporti storicamente ottimi . Il mercato dunque risentirà di questi nuovi ...

Bayern, Rummenigge: “Torno ma con precise funzioni” ItaSportPress

Karl-Heinz Rummenigge farà parte della dirigenza del Bayern dalla prossima stagione con un ruolo non operativo come lo stesso ha affermato. "Sarò di supporto ai dirigenti del Bayern ma non avrò un ...Vlahovic Bayern Monaco, nuove conferme! Cosa filtra dalla Germania sull’interessamento del club bavarese Arrivano nuove conferme dalla Germania sull’interesse del Bayern Monaco per Dusan Vlahovic. Tob ...