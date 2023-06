Basket 3×3 | Mondiali 2023 | gli Stati Uniti vincono il titolo nel torneo femminile | battuta in finale la Francia

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Va agliilmondiale di3×3 in campo. Da nove anni il team americano non riusciva a issarsi sul tetto del mondo; stavolta ci riesce con unadominata dall’inizio alla fine nei confronti della, costretta a cedere lo scettro per 16-12. Formato da Cameron Brink, Hailey Van Lith, Cierra Burdick e Linnae Harper, il team a stelle e strisce ha perso soltanto una volta in tutta la competizione, e precisamente nella partita d’apertura, contro il Canada per 13-16. Poi solo vittorie: 20-10 sull’Ungheria, 21-18 sulla Mongolia, 21-8 sulla Repubblica Ceca, 22-17 sul Giappone negli ottavi, 21-17 sull’Austria nei quarti e 20-12 sulla Cina in semiprima dell’ultimo atto. A conquistare la terza posizione è ...