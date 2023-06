Basilico sempre fresco? Con il trucco degli chef non lo comprerai mai più

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 4 giugno 2023) Vuoi avere le foglie difresche e a tua disposizione? Prova i migliori trucchettie ti durerà settimane. Ilè tra le piante aromatiche più utilizzate in cucina, grazie al suo profumo e al suo sapore inconfondibile riesce a conferire ai piatti quel tocco in più che li rende unici. Perfetto sia da cotto che da crudo, ilè fra quegli ingredienti che, per chi ama cucinare, non deve mai mancare in casa.tutto l’anno: ecco come – grantennistoscana.itOra che il caldo inizia a farsi sentire, ilè perfetto per preparare fresche e saporite insalate, bruschette e anche saporite insalatone di pasta. Ecco perché non dovrai mai farti trovare senza. Conservare il ...