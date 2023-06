L a Premier League punta il meglio della Serie A. Anzi, i tre migliori centrocampisti decretati venerdì dalla Lega per la stagione 2022 - 23: Nicolò, Adriene Sergej Milinkovic - Savic. Il nerazzurro, che sabato sarà impegnato nella finale di Champions contro il City di Guardiola, ha da mesi addosso gli occhi di metà club inglesi. ......calciatori Wojciech SZCZESNY (Juventus) Giovanni DI LORENZO (Napoli) Gleison BREMER (Juventus) Minjae KIM (Napoli) Theo HERNANDEZ (Milan) Sandro TONALI (Milan) Adrien(Juventus) Nicolò...... Wojciech SZCZESNY (Juventus) Giovanni DI LORENZO (Napoli) Gleison BREMER (Juventus) Minjae KIM (Napoli) Theo HERNANDEZ (Milan) Sandro TONALI (Milan) Adrien(Juventus) Nicolò(...

Barella, Rabiot, Milinkovic: la Premier vuole i migliori centrocampisti della Serie A La Gazzetta dello Sport

La Premier League punta il meglio della Serie A. Anzi, i tre migliori centrocampisti decretati venerdì dalla Lega per la stagione 2022-23: Nicolò Barella, Adrien Rabiot e Sergej Milinkovic-Savic. Il ...Non è in campo da titolare per Torino-Inter, ma il campionato di Nicolò Barella è stato di altissimo livello ed è stato meritevole di un premio dalla Lega Serie A. Il centrocampista nerazzurro, infatt ...