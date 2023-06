Bancomat impazziti | cosa fare se ti eroga più soldi | Occhio alla legge

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 4 giugno 2023) Vi è mai capitato di imbattervi in unche sbaglia are? A volte succede: eccoin casi del genere. Molti di noi hanno sognato la scena almeno una volta della vita: recarsi a un, chiedere il prelievo di poche decine di euro e ricevere in cambio montagne di banconote gratis. Alzi la mano chi non vorrebbe essere il protagonista di un evento del genere. Ebbene, non è poi così improbabile: a volte capita, per varie ragioni. Mai “furbetti”… L’errore che può dipendere da vari fattori: un malfunzionamento del software, una manomissione, un guasto meccanico, un errore umano nel caricamento del denaro. (Ilovetrading.it)Può succedere che ilsbagli are i ...