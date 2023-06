Banche | allarme di Patuelli | “Tassi troppo alti | rischio crisi imprese”

(Di domenica 4 giugno 2023) (Adnkronos) – “Lenon hanno fatto piani pluriennali con previsioni di costi adeguati alla liquidità. Il pericolo è che se idovessero ulteriormente crescere e rimanere a questi o addirittura superiori livelli per molto tempo questo appesantimento che gradualmente aumenta i costi può portare a delledie conseguentemente al deterioramento di parti non trascurabili di credito bancario”. Così il presidente di Abi, Antonio, intervenendo al festival dell’economia di Torino. L'articolo proviene da Italia Sera.

