Bambino autistico | i condomini diffidano la famiglia | “Troppe urla“

(Di domenica 4 giugno 2023)nel Reggiano, ila: ““ Una diffida – ricevuta nelle scorse settimane – è stata inviata da un legale per conto di alcuni vicini dio che lamentano una situazione di disagio e l’impossibilità di godere serenamente dei propri spazi domestici a causa delle “e rumori molesti” che arrivano dall’abitazione in cui vive un minore affetto da questa patologia. In Italia 1su 77 presenta un disturbo dello spettroDestinataria dell’atto – di cui ha dato conto per primo il Resto del Carlino – unaresidente, da tre anni, in uno stabile di Casalgrande, nel Reggiano, composta da papà, mamma e due figli: ...

Bambino autistico escluso dalla prima comunione, andrà dal Papa. La mamma: «Abbiamo accettato l'invito» ilmessaggero.it

