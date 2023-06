Baiso | nuova ‘bomba d’acqua’ | ancora inondata la Sp 19

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 4 giugno 2023) I meteorologi non vogliono sentire usare l’espressione, che è giornalistica e non scientifica, ma rende bene l’idea: perché per gli effetti e l’impressionante quantità di acqua che in pochissimi minuti viene scaricata al suolo, sembrano davvero bombe. Erano eventi rari, una volta, perché oggi, a causa del mutamento climatico, sono decisamente più frequenti.più raro è che, nello stesso identico posto, si verifichino due bombe d’acqua a distanza di 24 ore. Ma anche a questo, purtroppo, pare ci si debba abituare. Almeno a, comune davvero martoriato da queste ultime ondate di maltempo, dove un nuovo violento nubifragio si è abbattuto oggi poco dopo le 16 a Ponte Secchia, con le stesse dinamiche di ieri. Le violentissime piogge abbattutesi su alcuni campi seminati a monte della Sp 19 si sonomente trasformate in un ...