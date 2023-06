(Di domenica 4 giugno 2023) Da una parte ci sono le frasi pronunciate dai più stretti collaboratori di Ursula von der Leyen, che rivelano come il rapporto tra le istituzioni europee e il governo italiano non siano poi così logori come si potrebbe pensare. Dall’altra però ci sono i dati che riguardano la produttività delle imprese,tutt’altro rassicuranti sulla capacità delle nostredi creare ricchezza. Una tensione tra due poli opposti che certamente non può lasciare tranquilli i mercati e gli investitori internazionali: se è vero che tra Roma e Bruxelles l’intesa non sembra mancare, il problema sta nella messa a terra delle risorse che l’Unione europea sta concedendo all’Italia grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. La questione dunque si può dividere in due tronconi, tra loro strettamente collegati ma che – per il momento – viaggiano su due binari ...

VOLUME D'AFFARI CRESCIUTO DEL 140% Nel 2022 grazie ad Alibaba lehanno esportato in Cina un controvalore di 5,4 miliardi di euro. Secondo la ricerca Sda Bocconi parliamo del 22% dell'......proposta di legge sull'istituzione di presidi psicologici in tutte le scuole e università...limitata a poche ore poiché il finanziamento proviene da fondi comunali o donazioni di......la metà dei quasi nove milioni di cani da compagnia presenti nelle case delle famiglie, si ...opportunità occupazionali per almeno 10.000 operatori della toelettatura impiegati nelle...

Aziende italiane nel caos: i numeri che spaventano Giorgia Meloni QuiFinanza

Tragedia sfiorata alla stazione metro Barberini, sulla linea A di Roma. Un pannello si è staccato dal controsoffitto e ha colpito in testa una turista straniera. La donna è ...Venezia, una città per sua natura difficile per chi deve confrontarsi ogni giorno con le barriere architettoniche. E proprio per questo stupisce per la sua complessiva inclusività. Soprattutto sui mez ...