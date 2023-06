I feriti sono stati trasportati a, Benevento, Ariano Irpino e altri ospedali. Sul luogo dell'incidente è giunta anche un'eliambulanza. I pompieri stanno sollevando il busrecuperare ...Gli agenti della polstrada distanno ora lavorandoricostruire la dinamica. Essenzialeaccertare responsabili, sarà il recupero del bus che si è ribaltato. Un'autogrù dei vigili del ...La tappa nella casa di Rotondiun chiarimento, poi la lite e l'accoltellamento. In due sono stati feriti, uno versa in gravi condizioni all'ospedale Moscati di. In manette è finita una coppia di fidanzati. Si tratta ...

Avellino, per il dopo De Vito fumata bianca per Perinetti ItaSportPress

Era partito da Lecce ed era diretto a Roma Tiburtina il pullman della Flixbus con 38 persone a bordo finito in una scarpata dell'autostrada A16 Canosa-Napoli, nel comune di Vallesaccarda, in provincia ...AVELLINO (ANSA) - Un morto e 14 feriti: è il bilancio, provvisorio, di un grave incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un bus con a bordo 38 passe ...