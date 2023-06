Autobus si ribalta in autostrada e finisce in una scarpata | coinvolte diverse auto

(Di domenica 4 giugno 2023) Grave incidente stradale sull'A16 Napoli-Canosa: alle 4 del mattino i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti al km 100,5 dell'A16 in direzione Napoli nel territorio del comune di Vallesaccarda per una carambola che ha coinvolto cinquevetture e un, che si èto...

... soccorso un 75enne Aggressione sull'a Udine, autista finisce al pronto soccorso perché '... auto esce di strada e siin un campo Note sull'autore Redazione - -... soccorso un 75enne Aggressione sull'a Udine, autista finisce al pronto soccorso perché '... auto esce di strada e siin un campo Note sull'autore Redazione - -L'che è uscito fuoristrada - riporta La Nazione - è di Autolinee Toscane. Il bus, finito in una scarpata, non è stato semplice da raggiungere. Alcuni ragazzi sono riusciti a uscire dai ...

Autobus si ribalta in autostrada e finisce in una scarpata: coinvolte anche diverse auto Today.it

Poco dopo le 4 del mattino i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli, all'altezza di Vallesaccarda, per un grave incidente stradale. Coinvo ...Ancora un incidente stradale sulla statale Appia, tra Velletri e Genzano, in prossimità di quest'ultima città, ma in territorio veliterno. Al km 32+600 ...