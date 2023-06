Aurora Ramazzotti torna a fare jogging e mostra la sua pancia | “Il corpo è incredibile”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 4 giugno 2023) A distanza di poco più di due mesi dalla nascita del suo primogenito, Cesare, venuto alla luce il 30 marzo 2023,ne ha approfittato perre a una delle sue passioni: lo sport. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros, ha infatti sempre amatoattività sportiva, ma aveva smesso temporaneamente poco prima del parto pur sottolineando di voler riprendere il prima possibile. E oggi, domenica 4 giugno 2023, la neomamma ha ripreso a correre. La 26enne ha voluto condividere questo momento per lei importante con i suoi follower attraverso il suo profilo Instagram, a cui ha voluto comunicare anche quali fossero le sue sensazioni. La fatica, come era facile immaginare dopo un periodo meglio-lungo di stop, si è fatta sentire, ma lei ne ha approfittato per far sapere agli utenti ...