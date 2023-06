Aumento di ingaggio ed Europa League | le carte della Roma per convincere Dybala

(Di domenica 4 giugno 2023) Se ci fosse un film da girare, 'le lacrime amare di Paulo' nella notte di Budapest, forse necessiterebbero di un Rainer Werner Fassbinder per essere raccontate. In quel grumo di acqua e sale c'...

Dybala ha nel suo contratto una clausola di rescissione da 12 milioni valida solo per l'estero, che però può essere neutralizzata grazie a unconcordato dell'dagli attuali 4,5 ...Dybala ha nel suo contratto una clausola di rescissione da 12 milioni valida solo per l'estero, che però può essere neutralizzata grazie a unconcordato dell'dagli attuali 4,5 ...... data anche la doppia clausola presente nel contratto dell'argentino - 20 milioni verso i club italiani, 12 per gli esteri, annullabile in caso didell'a 6 milioni - . Scenari, ...

La Joya valuta il suo futuro, la società vuole tenerlo Se ci fosse un film da girare, "le lacrime amare di Paulo Dybala" nella notte di Budapest, forse necessiterebbero di un Rainer Werner Fassbinder ...