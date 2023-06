In queste immagini, una giovane viene portata via dagli agent i nella centralissima piazza Pushkin della capitale perché esibiva un palloncino nero con gli. Questo ragazzo, invece, ......un palloncino a sostegno di. Nella citta' dell'estremo oriente di Khabarovsk, due donne sono state prese in custodia dalle forze dell'ordine, una delle quali ha registrato un video di...In queste immagini, una giovane viene portata via dagli agent i nella centralissima piazza Pushkin della capitale perché esibiva un palloncino nero con gli. Questo ragazzo, invece, ...

Auguri a Navalny per compleanno: arresti a Mosca TGLA7

Sfidano il regime autoritario di Vladimir Putin e fanno gli auguri di buon compleanno ad Aleksei Navalny, l'oppositore in carcere dal 2021, che oggi compie 47 anni. Diverse persone sono state ...I partigiani russi filo-ucraini sono entrati oggi nel distretto di Shebekino, nella regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina: lo ha reso noto su Telegram la Legione Libertà della Russia. «I ...