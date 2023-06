Attenzione alla truffa dell’oro nel frigo | ecco cos’e

Leggi su quifinanza

(Di domenica 4 giugno 2023) È successo ancora, a Ponte San Giovanni, frazione di Perugia: il “tore dell’acqua velenosa” ha colpito ancora. Solo due settimane fa aveva già fregato una coppia nella stessa area. Questa volta è toccato a un’anziana. La donna, di 88 anni, si è vista rubare tutti i gioielli da un presunto tecnico degli impianti idrici. Sfruttando la buonafede delle persone più avanti con l’età e la fiducia ispirata dtuta di lavoro, il ladro si infila nelle case e le svuota.che cos’è ladei gioielli nele come difendersi dai malintenzionati.dell’acqua velenosa: come operano i ladri Il raggiro non è nuovo, ed è già stato segnalato in anni passati dalle forze dell’ordine. Iltore si presenta nelle abitazioni, spesso di proprietà di anziani già ...