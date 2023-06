Atletica | Noah Lyles divampa sui 200 | mondiale stagionale | poi l’abbraccio con Bolt Sfida con Jacobs a Parigi?

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023)ha firmato la miglior prestazionesui 200 metri, correndo un brillante 19.67 in occasione del Racers Grand Prix andato in scena a Kingston (Giamaica). Il due volte Campione del Mondo sulla distanza, nonché bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha giganteggiato in maniera perentoria e ha fatto già capire di essere in eccellente forma in vista della rassegna iridata che andrà in scena tra meno di tre mesi a Budapest. Il 25enne, che vanta un vertiginoso personale di 19.31 corso lo scorso anno a Eugene (terzo uomo della storia), ha così ritoccato la world lead che apparteneva al ghanese James Dadzie con il 19.79 registrato lo scorso 29 aprile.ha poi abbracciato Usainal termine della gara. Il fuoriclasse americano ha ...