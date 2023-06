Atletica | Nadia Battocletti quarta sui 5 km in strada Stagionali per Trapletti e Giorgi nella 20 km di marcia

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023)ha corso i 5 chilometri sua Vienna. L’azzurra ha chiuso al quarto postocapitale austriaca con il tempo di 15:24, non così lontana dal suo record italiano (15:13). La trentina è stata preceduta dalle keniane Naomi Chepngeno (14:57), Purity Kajuju Gitonga (14:59) e Gladys Chepkurui (15:05). Prossimo appuntamento sui 5000 metri in pista a Montesson (Francia), dove andrà a caccia del minimo per i Mondiali di Budapest (servirà correre in 14:57). A La Coruna (Spagna) è andata in una scena una delle più classiche 20 km didel panorama internazionale. Doppio primato stagionale per le italiane in gara. Valentinaha chiuso in dodicesima posizione (1h30:47) abbassando sensibilmente il crono siglato due settimane fa in Coppa Europa (1h32:09 a ...