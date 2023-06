Atletica | Meeting Lucca | Omanyala non illumina da primatista mondiale Veronica Besana firma il record U23

(Di domenica 4 giugno 2023) Ildi2023 ha regalato il nuovoitaliano under 23 sui 100 ostacoli per mano di, scesa a un buon 13.01 (vento favorevole di 0,9 m/s) per migliorare di quattro centesimi quanto Elisa Di Lazzaro fece al Golden Gala 2020. L’azzurra ha abbassato il proprio personale di ben quindici centesimi e ora è diventata la settima azzurra di sempre a livello assoluto. Secondo posto alle spalle della sudafricana Tayloin Bieldt (12.76) e davanti a Giada Carmassi (12.76). L’attesa era tutta per Ferdinandstagionale sui 100 metri con il 9.84 corso ormai un mesetto fa a Nairobi. Il keniano, che non avevato la scena al Golden Gala due giorni fa, vince con un alto 10.13 (1,5 m/s di ...

L'italiana coccola una nuova stella. Il saltatore in lungo Mattia Furlani ha fissato il nuovo record azzurro Under 20 nella sua disciplina durante ildi Hengelo, in Olanda. Il primato ...E' un grande Mattia Furlani quello che ha gareggiato a Hengelo , in Olanda, nelGold del Continental Tour. Il diciottenne delle Fiamme Oro, infatti, firma il nuovo record italiano junior nel lungo realizzando un 8.24 metri, che va a battere il precedente primato di Andrew ...I 100 metri sono la corsa più breve dell'all'aperto e la finale olimpica che dura meno, ... Lo cercano a ogni, ma Jacobs è imprendibile, come un'ombra, come una nuvola. Nei 673 giorni ...

Meeting Internazionale di Lucca: le stelle internazionali con Ferdinand Omanyala Queen Atletica

