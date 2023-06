Atletica | Mattia Furlani vince a Hengelo | “Il top del top | confidenza con la rincorsa Un cuore per Howe”

(Di domenica 4 giugno 2023)ha vinto il prestigioso Meeting di, tappa del World Continental Tour (livello gold). Il laziale si è imposto con un perentorio balzo da 8.24 metri nonostante 0,7 m/s di vento contrario. Il 18enne laziale ha migliorato il proprio personale di 20 centimetri e ha battuto il record italiano under 20 che apparteneva a Andrew. Battuti due talenti assoluti come il sudafricano Cheswill Johnson (8.08) e lo statunitense JuVaughn Harrison (8.07 per il ribattezzato Mr Jump, venerdì scorso capace dire la gara di salto in alto al Golden Gala).ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “È stato pazzesco. Una gara veramente emozionante, uno stadio incredibile, pieno di gente. Mi sono divertito tantissimo. Aver ...

...altro immenso talento del salto in lungo sta decollando nell'italiana (e mondiale). Dopo Larissa Iapichino, vicecampionessa europea indoor e vincitrice del Golden Gala a Firenze, ecco...L'italiana coccola una nuova stella. Il saltatore in lungoFurlani ha fissato il nuovo record azzurro Under 20 nella sua disciplina durante il meeting di Hengelo, in Olanda. Il primato ...E' un grandeFurlani quello che ha gareggiato a Hengelo , in Olanda, nel meeting Gold del Continental Tour. Il diciottenne delle Fiamme Oro, infatti, firma il nuovo record italiano junior nel lungo ...

