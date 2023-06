Atletica | Gaia Sabbatini torna sui 1500 | seconda a Cracovia! Coiro e Barontini sugli 800 | Brume replica a Iapichino

(Di domenica 4 giugno 2023) Tre azzurri sono scesi in pista a Cracovia (Polonia) per una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Bel secondo posto disuimetri: l’abruzzese, alla prima gara stagionale sulla distanza dopo aver corso gli 800 in 2:02.23 la scorsa settimana a Grosseto, ha chiuso in 4:08.07 alle spalle dell’inarrivabile etiope Axumawit Embaye (4:02.63) e davanti alla polacca Martyna Galant (4:08.37). Simoneha chiuso al quinto posto800 metri con il tempo di 1:46.29 nella gara vinta dal padrone di casa Filip Ostrowski (1:45.67) davanti al britannico Ben Pattison (1:45.74) e al connazionale Mateusz Borkowski (1:45.79). Sempre sul doppio giro di pista, Eloisaè sesta in 2:01.07 nella gara ...

La 33ª edizione riporta l'entusiasmo in città. Nella gara open vince Padoan. Caldato: «Grande emozione, replichiamo»