Atletica | Furlani centra il record italiano nel lungo | superato Andrew Howe

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 4 giugno 2023) Un fuoriclasse delazzurro. Mattiasi fa sempre più largo trai grandi, anche se giovanissimo. Trionfa in Olanda e in pedana l’atleta delle Fiamme Oro e firma ilunder 20 con 8,24. Sfiora lo standard di qualifica ai Mondiali e con pass diretto e diventa il quartodella storia. Lo fa e si mette in elenco, dopoche fece 8,47 come personal best storico, Giovanni Evangelisti che fece 8,43 e Simone Bianchi con 8,25. Il vento stavolta è regolare, dopo la gara precedente in cui aveva 8,44 e già incredibile, senza omologazione a causa di Eolo. Finalmente festeggia uno straordinario risultato e a soli 19 anni con una carriera sfolgorante in pedana davanti. Mattia ha fatto venti centimetri in più rispetto al suo primato ...