Atletica | Battocletti quarta a Vienna nella 5 km

(Di domenica 4 giugno 2023) Nadiachiude al quarto posto (15’24) nei 5 chilometri su strada a. La portacolori delle Fiamme Azzurre ha sfiorato quel record italiano che detiene con 15’13 dalla passata stagione.capitale austriaca il podio è tutto del Kenya: vince Naomi Chepngeno in 14’57 davanti alle connazionali Purity Kajuju Gitonga (14’59) e Gladys Chepkurui (15’05). Per la trentina adesso l’obiettivo si sposta verso l’attività su pista, già iniziata sfiorando il primato italiano nei 10.000 con 31’06?42 a Londra. L’azzurra si dice in ogni caso soddisfatta della sua prova in Austria: “Tutto sommato un buon test e mi serviva una gara su questa distanza. Speravo in un crono migliore, ma in pratica ho corso sempre da sola perché le prime tre sono andate via subito. Si torna in pista sabato nei 5000 di Montesson, in Francia, dove andrò in ...