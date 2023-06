Atalanta-Monza oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023)si sfidano nella 38ma e ultima giornata diA per provare a conquistare un posto in Europa. Questa sera, domenica 4 giugno, alle 21.00 il derby lombardo sarà trasmesso sia su DAZN che su Sky. I padroni di casa sono in lotta per un piazzamento che li porterebbe in Europa League, mentre i biancorossi devono vincere e sperare in risultati favorevoli e nell’esclusione della Juventus dalle coppe europee da parte della Uefa per accedere alla Conference, oltre che nel successo europeo della Fiorentina. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Gian Piero Gasperini si affida ad una difesa che vede Sportello in porta e Toloi, Djimsiti e Scalvini nel terzetto arretrato. Maehle e Zappacolta agiranno sulle fasce, con De Roon ed Ederson al centro. ...