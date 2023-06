Atalanta-Monza | le probabili formazioni

(Di domenica 4 giugno 2023) Questa sera in campo la sfida di Serie A tra, ecco lee le scelte dei due allenatori Questa sera in campo la sfida di Serie A tra, ecco lee le scelte dei due allenatori:(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Højlund.(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Sensi; Petagna.

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. Una vittoria per qualificarsi alla prossima Europa League, e non è un traguardo scontato per i nerazzurri, ...... con Pioli e il suo Milan appena umiliati dal 5 a 0 dell'e con Boban e Maldini alla ... per l'ultima sfida impossibile, di quelle che piacciono tanto a Zlatan, non resterà che ildisposto ...Il 4 giugno 2023 le gare della 38ma giornata di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN; Udinese - Juventus,e Lecce - Bologna anche su Sky Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 4 giugno 2023 c'é la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A . Si ...

Allegri vuole rimanere alla Juventus, Mourinho chiede garanzie e investimenti alla Roma. Italiano in pole per il Napoli. Se Gasperini lascia, Thiago Motta all'Atalanta ...Signori si chiude, purtroppo. Questa sera ultima partita dell'anno a Bergamo per il Monza più forte della storia capace di salvarsi ...