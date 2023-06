Atalanta-Monza | le formazioni ufficiali

(Di domenica 4 giugno 2023) Riportiamo ledi, gara valevole per la 38° e ultima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Rossi, e dal quarto uomo Serra. VAR e AVAR saranno rispettivamente Banti e Dionisi. Calcio d’inizio alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. Ancora un paio sono i verdetti da decidere in questo ultimo turno di Serie A. Uno di questi ha a che vedere con il piazzamento nella prossima Europa League che riguarda tre squadre: Roma, Juventus e. Attualmente in quinta posizione, i bergamaschi sono chiamati a vincere questa sera per tornare a calcare i palcoscenici europei ad un solo anno di distanza dall’ultima volta. Nonostante la sconfitta in casa dell’Inter, la squadra guidata da ...

PARTITE RISULTATO Milan - Verona Roma - Spezia Udinese - JuventusCLASSIFICA. Piazzamenti coppe europee. P P.ti Coppa 5.61 Europa League 6. ROMA 60 Europa League 7. JUVENTUS 59 Conference Lotta per la salvezza. P P.ti Verdetto 18. VERONA ...Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo realee Lecce - Bologna, gare dell'ultima giornata di Serie ASta per calare il sipario sul campionato di Serie A. Dopo gli anticipi di ieri e del pomeriggio, questa sera si disputeranno ben ...StankovicCLASSIFICA SERIE A: Napoli 87 punti; Lazio* 74; Inter* 72; Milan 67;61; Roma 60; Juventus** 59; Fiorentina* 56; Torino* 53;52; Bologna 51; Udinese 46; Sassuolo* 45; Empoli* ...

Calciomercato Monza, quanti addii stasera con l'Atalanta: 'Ma non ci sarà rivoluzione' Monza-News

Di seguito le ultime dai campi su Atalanta-Monza, raccolte dagli inviati di TMW: Atalanta-Monza - Domenica 4 giugno, ore 21.00 Arbitro: Di Bello Diretta tv a… Leggi ...Atalanta-Monza, i nerazzurri cercano un posto in Europa League contro un ostico Monza. Le formazioni ufficiali del Gewiss Stadium. Gasperini deve fare i conti con gli infortunati, per questo in ...