Atalanta-Monza | Il Papa buono o Blanca? La tv del 4 giugno

Leggi su bergamonews

(Di domenica 4 giugno 2023) Per la prima serata in tv, domenica 4su DAZN alle 21 si potrà vedere la partita di calcio fra, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Senza occhi”: il commissariato genovese di San Teodoro viene messo sottosopra dall’arrivo di, una giovane donna non vedente che può finalmente realizzare il sogno coltivato fin da bambina: diventare una consulente della polizia.all’inizio si scontra con la diffidenza di tutti, ma dimostra presto che può dare un contributo originale alle indagini fin dal caso di Margherita, una donna trovata morta sotto l’ex Ponte Morandi in circostanze misteriose. Mentre inizia ad instaurare un rapporto con Lucia, la ...