Atalanta-Monza | clamorosa rete di Koopmeiners | tripletta con gol da centrocampo

(Di domenica 4 giugno 2023) Gol clamoroso di Teunin una serata per lui da incorniciare: in, il giocatore olandese ha siglato une, non contento, ha voluto anche farla bellissima. Il gol del 4-1, quello che suggellato la, è arrivato con un inaspettato e strepitoso gol direttamente da. Certamente c’è qualche colpa di un Di Gregorio fuori posizione, ma lesegnata daè davvero da vedere e rivedere. SportFace.

Il match valido per la 38esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Gewiss Stadium di Bergamo,si affrontano nel match valido per la 38esima giornata di Serie ...L'chiude il campionato al 'Gewiss Stadium' ospitando il: diversi addetti ai lavori presenti in tribunaDiversi addetti ai lavori per assistere ad, match dell'ultima giornata del campionato di Serie A. La 'Dea' di Gasperini vuole blindare il posto in Europa League, mentre i brianzoli puntano a chiudere in bellezza un torneo ...... Tameze, Veloso, Depaoli; Ngonge, DjuriCLASSIFICA SERIE A: CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 90, Lazio 74, Inter 72, Milan* 67,* 61, Roma* 60, Juventus** 59, Fiorentina 56, Torino 53,* ...

