Atalanta-Monza 5-2 | Gasperini | “Dobbiamo chiarire visioni con società | ma c’è grande rapporto”

(Di domenica 4 giugno 2023) Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di5-2, ultima partita del campionato che ha sancito la qualificazione dei nerazzurri alla prossima Europa League. “La stagione scorsa era stata molto particolare, quest’anno siamo sempre stati in zona Europa fin dalla prima giornata nonostante dei momenti difficili che però hanno avuto tutti tranne il Napoli.” Sulcon la città di Bergamo e la possibilità di continuare per l’ottavo anno sulla panchina della Dea,spiega: “L’affetto di questa gente per me è straordinario, è un dono per la carriera ma anche per la vita. Mi riempie di felicità, con tutto l’ambiente societario ho un grandissimo. Proprio per questo motivo...

Leggi anche Udinese - Juve 0 - 1, gol di Chiesa: Allegri in Conference League5 - 2, tripletta di Koopmeiners LA PARTITA Mourinho per l'ultima in campionato, da squalificato, opta ...Commenta per primo5 - 2 Di Gregorio 5: tenta di arrivare col guantone alla staffilata di Koopmeiners ma spinge la palla in rete. Sembrava riuscito a parare il tiro di Koopmeiners ma su respinta non può ...L'coglie un brillante successo casalingo per 5 - 2 contro ilin una partita che regala emozioni e ben sette gol. Il colpo della giornata è la vittoria in trasferta del Bologna che ...

L'Atalanta ha chiuso al quinto posto col 5-2 sul Monza, mentre la Juve è rimasta settima nonostante la vittoria 1-0 a Udine. A Lecce, il Bologna si è imposto 3-2. (ANSA).Dybala firma la vittoria su rigore al 91', lo Spezia si gioca la permanenza in Serie A nello spareggio con il Verona ...