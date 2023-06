Atalanta-Monza 1-0 LIVE | tiro al volo di Zappacosta Palla a lato

(Di domenica 4 giugno 2023) Il match valido per la 38esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Gewiss Stadium di Bergamo,si affrontano nel match valido per la 38esima giornata di Serie A.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 38esima giornata di Serie A 2022/2023: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 38esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l'arbitro Di Bello. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Dalle 21 si stanno giocando le 5 sfide conclusive della Serie A 2022 - 2023:, Udinese - Juventus, Lecce - Bologna, Milan - Verona e Roma - Spezia ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). ...Il match valido per la 38esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Gewiss Stadium di Bergamo,si affrontano nel match valido per la 38esima giornata di Serie ...

Diretta Atalanta - Monza (1-0) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

PROMO - 2 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook di Monza-News: vuoi far parte della squadra dei nostri partner Mandaci la ...PROMO - 2 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook di Monza-News: vuoi far parte della squadra dei nostri partner Mandaci la ...