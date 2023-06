Atalanta | col Monza si festeggiano 13 anni di Percassi E c’è anche Pagliuca

(Di domenica 4 giugno 2023) Bergamo. Il 4 giugno sarà per sempre una data speciale per l’. Non solo perché quest’anno si chiude il campionato, con il ritorno in Europa già certificato (se sarà Europa League o Conference League), maperché si celebra l’versario dell’inizio dell’era. Quest’anno si celebra il tredicesimo anno. Era il 4 giugno 2010 quando Antonioacquistò la società, appena retrocessa in Serie B, con la nomina del figlio Luca, non ancora trentenne, come amministratore delegato. 13dopo quella data, l’è al 28esimo posto nel ranking UEFA, primato assoluto nella storia, e per la sesta stagione nelle ultime sette è in Europa, con tre partecipazioni alla Champions, due all’Europa League e un’altra ancora da decretare. Una crescita costante ...

