Ascolti tv sabato 3 giugno | Il Volo – Tutti per uno | I migliori anni | L’amica geniale – Le bambole

Rimarrebbe quindi scoperta la fascia delin access prime time, quella dedicata a Le parole , ... Ha riportato in auge la fascia pomeridiana con ottimie il suo programma è diventato un ...sera andrà in onda I Migliori dei Migliori Anni ultimo imperdibile appuntamento dello show ... Lo show - nostalgia di Rai1 è tornato in onda dopo molti anni ma ha vinto la sfida degli...... va da sé, garanzia di successo in termini die incassi pubblicitari). Conferme e ritorni ... 'Linea verde life', del, sarebbe pronta per passare alla nuova coppia Elisa Isoardi e Monica ...

Ascolti tv sabato 27 maggio: I migliori anni, Il volo – Tutti per uno, Shrek 2 TPI

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 3 giugno 2023 Su Rai 1 è andato I migliori anni. Su Rai 2 F.B.I. Su Rai 3 L’amica geniale – Le bambole. Su Rete 4 Nati con ...Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra I Migliori Anni di Carlo Conti su Rai 1 e il concerto de Il Volo su Canale 5 Ieri sera, sabato 3 giugno 2023, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta de ...