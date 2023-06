Ascolti tv ieri | record storico Affari Tuoi Chi ha vinto tra il Volo e Conti

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 4 giugno 2023) Come riportano glitv di, sabato 3 giugno 2023, la sfida in prima serata è stata vinta facilmente da Ilsu Canale 5. Il secondo appuntamento de Il– Tutti per Uno ha ottenuto una media di 3.084.000 telespettatori, share 22.7% (in leggero calo rispetto alla scorsa settimana, 3.128.000 telespettatori, 23.6% di share). Resiste in replica su Rai1 I Migliori dei Migliori Anni. Carloè stato visto da 2.462.000 spettatori per uno share del 17.7%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 film Shrek III 796.000, 5% Rai2 FBI 905.000, 5.6%, FBI International 756.000, 5% Rai3 L'Amica Geniale 569.000, 3.8% Rete 4 Nati con la Camicia 782.000, 5.3% La7 Eden – Un Pianeta da Salvare 355.000, 2.6% Tv8 Bruno ...