Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 3 giugno 2023

(Di domenica 4 giugno 2023)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata dello show I Migliori dei Migliori Anni ha portato a casa 2462 spettatori (17,71% di share); su Canale5 il concerto-show Il Volo – Tutti per uno ha avuto 3084 spettatori (share 22,69%). Su Italia1 il film Shrek Terzo ha ottenuto 796 spettatori (5,04%); su Rai2 l’episodio di FBI ha portato a casa 905 (5,58%) spettatori e quello di FBI International 756 (5,02%); su Rai3 la serie tv in replica L’Amica Geniale ha intrattenuto 555 spettatori (3,47%) nel primo episodio e 585 (4,20%) nel secondo; su Rete4 il film Nati con la camicia ha ottenuto 782 ...

Ascolti tv, sabato 3 giugno 2023

