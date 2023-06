ASCOLTI TV 3 GIUGNO 2023 | IL VOLO TUTTI PER UNO CHIUDE AL 22 | 7% | IL MEGLIO DEI MIGLIORI ANNI 17 | 7% | FBI 5 | 6% | SHREK TERZO 5% | LE QUALIFICHE DI F1 | BOOM AFFARI TUOI 27 | 9%

Tour segreto " Le date 232023 - Artico Festival (Bra - CN) 252023 - Roma Summer ... Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al secondo posto a pari merito Porta , composta e ...Quello che segue è il resoconto di BBC World trasmesso il 22023 durante la "Newshour" , ... Il canale sta vedendo una costante crescita degli, con una share media del 2,3 per cento. I ......attesa del ritorno in diretta previsto per lunedì 5. Questa stagione è ormai agli sgoccioli per lo showman siciliano, che non ha ancora sciolto le riserve su cosa fare in futuro: glie ...

Ascolti tv e dati Auditel venerdì 2 giugno: trionfa Tutti i Sogni Ancora in Volo di Massimo Ranieri Virgilio Notizie

Tutti i dati Auditel di sabato 3 giugno. Chi ha vinto agli ascolti tra I Migliori Anni, in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti, e Il Volo-Tutti ...Sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 torna ad Alba l’appuntamento con la Notte Bianca delle Librerie, quest’anno alla sua tredicesima edizione: due giorni ...