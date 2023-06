Arte | una parola per la prima volta all’asta | l’opera di Alberto Sorbelli

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 4 giugno 2023) A Parigi mdì da Drouot. "Il mio è l'ultimo lotto, il numero 17. E dopo il disegno e il quadro di Modigliani, le sculture in ottone di Fontana toccherà a me...Ma non ci sarà nulla, ci sarà un'asta su qualcosa che non si vede, che non si tocca. Assisteremo al teatro del mercato". Una, per lanella storia dell’. Mdì 6, alle 18, presso la casa d’aste Drouot di Parigi, insieme, tra gli altri, a un quadro e a un disegno di Amedeo Modigliani e due sculture di Luciano Fontana, sarà battutaun’opera dell’artista italiano. Una, depositata il 21 marzo scorso insieme alle motivazioni della scelta di quel termine presso un notaio di Parigi, ...