Arriva la legge sugli influencer | così cambiano i social | le nuove regole da seguire

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 4 giugno 2023) Una nuovamira a disciplinare il marketing di influenza, un settore dove fino ad adesso regnava una sorta di Far West.più rigide per le celebrità della rete e per la loro vetrina planetaria in grado di attirare milioni di visualizzazioni e di follower grazie alla popolarità acquisita online. Una nuova normativa si prefigge di inquadrare queste pratiche che senza regolamentazione in alcuni casi hanno dato luogo a abusi e frodi. Con la nuovanopiù stringenti per le star dei– grantennistoscana.itDa tempo in Francia si discuteva di unache mettesse fine – o quantomeno un argine – a quella che Oltralpe viene definita la «giungla degli». Gli abusi ...