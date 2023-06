Arriva il tax freedom day 2023 | cos’è e cosa succede

Leggi su quifinanza

(Di domenica 4 giugno 2023) Finito il ponte del 2 giugno, gli italiani smettono di lavorare per pagare le tasse e possono iniziare a mettere in tasca tutti i soldi che ricevono come retribuzione. Secondo i calcoli della CGIA Mestre, infatti, giovedì 8 giugnosi festeggia il taxday, il giorno di liberazione fiscale. Dall’inizio dell’anno fino al 7 giugno gli italiani praticamente hanno lavorato per conto dell’Agenzia delle Entrate, ma dal giorno successivo e fino a fine anno lavoreranno esclusivamente per se stessi e le proprie famiglie. Il dato non è in linea con il resto d’Europa, ed evidenzia che la pressione fiscale nel nostro Paese è alle stelle.il taxday e come si calcola Il calcolo è stato fatto in base alla stima del Pil nazionale, che supera i 2 milioni di milioni di euro per il, ...