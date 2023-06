(Di domenica 4 giugno 2023) Quando il cuore batte troppo velocemente, troppo lentamente o in modo irregolare, si parla dio disturbo del ritmo cardiaco. Esiste un'ampia varietà di disturbi del ritmo cardiaco, la maggior parte dei quali non sono direttamente pericolosi. Scopriamoli insieme

Inoltre, la miocardite può colpire il sistema elettrico del cuore causando diversi tipi di. fattore che potrebbe essere correlato all'insufficienza. la risonanza magnetica . Quest'...... un', un aumento della pressione arteriosa sotto sforzo, o permette di controllare la stabilizzazione dell'angina pectoris. EcografiaIn particolare è utile osservare la condizione e ...I PUNTI OSCURI Il quesito cardine era chiaro: trattenere il ragazzo in ospedale quella notte avrebbe consentito di intervenire tempestivamente e in maniera mirata sull'maligna ...

Aritmia cardiaca negli over: sintomi e terapia ilGiornale.it

Quando il cuore batte troppo velocemente, troppo lentamente o in modo irregolare, si parla di aritmia cardiaca o disturbo del ritmo cardiaco. Esiste un'ampia varietà di disturbi del ritmo cardiaco, la ...Le aritmie sporadiche non sempre devono allarmare, ma se si ripetono e/o se sono presenti altre patologie è bene parlarne con il medico per avviare i controlli più indicati ...