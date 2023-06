Aquaman e il Regno Perduto e il DCU | James Wan | Abbiamo dovuto fare modifiche fino all' ultimo

(Di domenica 4 giugno 2023)Wan, regista die il, spiega come i continui cambiamenti nel DCU abbiano influenzato la produzione del film. Con tutte queste rivoluzioni in casa DC, quante sono state lein corso d'opera apportate a titoli comee il, già in produzione da prima dei più recenti annunci? Parecchie, sembrerebbe, stando a quanto raccontato daWan. L'ufficializzazione diGunn e Peter Safran alla guida dell'ora chiamato DCU e il piano decennale che stanno mano rivelando i due per dare nuova vita a storie e personaggi sul piccolo e grande schermo ha giocoforza influenzato anche l'andamento di quel che restava del vecchio corso DC al cinema. Persino un film che "si fa un ...

Con tutte queste rivoluzioni in casa DC , quante sono state le modifiche in corso d'opera apportate a titoli comee ilPerduto , già in produzione da prima dei più recenti annunci Parecchie, sembrerebbe, stando a quanto raccontato da James Wan . L'ufficializzazione di James Gunn e Peter Safran alla ...James Wan dice di aver dovuto effettuare alcuni 'aggiustamenti' sue ilperduto per adattarlo al DC ......braccetto di Lorenza Negri Già nel film del 1989 Ariel sceglieva un altro mondo e non il suo, ... ma anche altre molto più sciocche , come le armature dae i costumi molto più accollati ...

Aquaman e il Regno Perduto e il DCU, James Wan: "Abbiamo ... Movieplayer

James Wan, regista di Aquaman e il Regno Perduto, spiega come i continui cambiamenti nel DCU abbiano influenzato la produzione del film.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...