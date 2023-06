Apricena | sciagura in volo lo scorso novembre | il 12 giugno cerimonia commemorativa Angeli caduti in volo

Leggi su noinotizie

(Di domenica 4 giugno 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: La Città disi sente ancora profondamente scossa nel dolore per la tragedia aerea dello2022, durante la quale persero la vita sette persone, tra cui tre nostri conterranei, insieme ad una famiglia di origine slovena. Nel ricordo di queste vite ci ritroveremo insieme, il prossimo 12alle ore 10:30 in località Castelpagano ad, sul luogo della. Saranno presenti al nostro fianco anche i famigliari delle vittime, l’Ambasciatore Sloveno in Italia e le autorità civili e militari. Durante laverranno installati un cippo commemorativo ed una croce in legno, in ricordo di Luigi Ippolito, Andrea Nardelli, Maurizio De Girolamo, Bostjan Rigler, ...