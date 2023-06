Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | lunedì 5 giugno

Questo rende la WWDC un momento che, sopratutto nella sua prima parte, deve essere seguito con attenzione perché offre scorci di futuro di Apple esu prodotti che arriveranno nei giorni ...Infatti lediAmara svelano che Zuleyha , sopravvissuta all'attentato di Mujgan , capirà di non poter più aspettare e mentre si trova in ospedale e riceverà una visita dall'ex ...Zuleyha ottiene il divorzio:Amara nuove puntate Nel dettaglio, ledelle nuove puntate diAmara rivelano che Zuleyha e Yilmaz riusciranno ad avere la meglio ...

Terra amara, le anticipazioni dal 4 al 10 giugno 2023 Today.it

Terra Amara, Zuleyha spara a Demir: lui muore Le anticipazioni sulle prossime puntate della soap opera turca in onda su Canale 5.Terra Amara, Zuleyha arrestata: viene portata in prigione. Le anticipazioni sulle prossime puntate della soap opera turca in onda su Canale 5.