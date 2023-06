ANP Salerno | seminario sul Pnrr e la progettualità della scuola salernitana

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 5 giugno 2023, a partire dalle ore 9:30, presso il Centro Pastorale “S. Giuseppe” in via G. Vestuti,(adiacente Centro sociale), avrà luogo ildi formazione “e la”. L’iniziativa – organizzata dall’ANP, in collaborazione con l’ANQUAP, e riservata a Dirigenti scolastici, DSGA, docenti coinvolti nei team contro la dispersione e per il Piano4.0, Presidenti dei Consigli di Istituto e rappresentanza di studentiConsulta provinciale – intende approfondire le principali questioni organizzative e gestionali riguardanti la realizzazione dei progetti nell’ambito del. I lavori ...