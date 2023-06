Andrea Iannone | chi è il fidanzato di Elodie | età | carriera | incidente | patrimonio | vita privata e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 giugno 2023) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di “Verissimo – Le storie“, una replica del programma che unisce tutte le interviste più emozionanti dell’anno. Potrete seguire lo show, come sempre, su Canale 5 dalle ore 16.30 circa. Oggi andrà in onda anche quella diin cui ha raccontato tutto di sé: dai successi alla sfera più intima. Da poco ha ufficializzato anche la sua storia d’amore con. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui! Dagli esordi al debutto come pilota diè nato a Vasto il 9 agosto del 1989 ed è un famoso pilota motociclistico. Nel 2004, a soli 15 anni, ha partecipato al campionato italiano velocità, al campionato spagnolo velocità e ad altre competizioni importanti in selle all’Aprilia. Da lì ha iniziato a collezionare un ...