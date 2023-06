Anche Pozzuoli festeggia lo scudetto grazie al Bradisismo e all’estro di Isabettini

(Di domenica 4 giugno 2023)illocon due eventi sismici: uno che si è prodotto alle 16:15, ora locale, alla profondità di 4,2 km, di magnitudo 1,5, ed un altro alle 16,27 di magnitudo 1.0, che si è sprigionato ad una profondità di 2.5 km. Entrambi gli eventi hanno avuto come epicentro il Golfo Il Blog di Giò.

Entusiastail primo cittadino diLuigi Manzoni : "Ci prepariamo a vivere un grande evento, con ricadute importanti in termini di visibilità, lavoro, opportunità sull'intero territorio. ...L'attività investigativa, condotta dalla stazione Carabinieri di, ha permesso di mettere ... tanto da non farsi scrupoli dal minacciare la vittima con un coltelloper ottenere solo 10 ......dei Campi Flegrei continua a distendersi (cosa che si verifica quando il terreno viene spinto... 'Le autorità hanno in atto un buon piano (grazie all'esperienza dell'evacuazione di40 ...

Pozzuoli, arrestati due rapinatori: minacce col coltello anche per 10 euro ilmattino.it

POZZUOLI – Riapre il villaggio giornaliero «Suprema Experience», luogo esclusivo dove vivere, anche in un solo giorno, tutto il relax e i comfort che offrono una settimana in hotel, semplicemente ...Ha raccontato di sé e delle proprie ambizioni internazionali il Tennis Club Pozzuoli nella conferenza stampa dedicata all’ufficialità degli internazionali maschili Itf ...