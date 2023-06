Analisi onchain e forense sui BTC detenuti dal governo americano

Leggi su blockworld

(Di domenica 4 giugno 2023) Oggi siamo qui a parlare ancora una volta di. Per l’articolo di oggi ho scelto un paio di grafici che sono rivolti all’di una possibile resistenzaderivante da un costo base di una qualche categoria di hodlers, e in aggiunta parleremo anche dell’relativa alla detenzione di BTC da parte del, scendendo nel dettaglio per quanto riguarda l’acquisizione dei dati e il movimento dei BTC. Potete trovare la versione integrale di quello che penso della questione su Twitter, nel mio Podcast, oppure su YouTube. Oggi parleremo quindi di: Young Cumulative Bands Realized Price Isolated Age Bands Realized Price Bitcoindal...