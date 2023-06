Amici | Mattia Zenzola e Benedetta presto insieme? «Lei ha lasciato il fidanzato» E i fan sperano

Fiorello,Zenzola a Viva Rai2: 'Tu e Benedetta siete fidanzati' La risposta del ballerino spiazza tuttiZenzola dimentica Maddalena Svevi e volta pagina 'Sto iniziando a..' Il ...Paura e rabbia, ieri, rispettivamente perZenzola e per il suo ex prof di22 , Raimondo Todaro . Presso il teatro Metropolitan di Catania, infatti, si è svolto un evento dal titolo "Serata da sballo", organizzato proprio da ...22, Raimondo Todaro furioso per il falso allarme bomba, tra gli ospiti dell'evento ancheZenzola L'evento Serata da sballo era stato organizzato dalla Todaro Dance Academy e dal maestro ...

Amici 22, Benedetta Vari e Mattia Zenzola protagonisti in un nuovo programma targato Mediaset TuttoSulGossip

L'ultima edizione di Amici22 si è conclusa con la vittoria del ballerino di latino Mattia Zenzola, il primo vincitore nella sua categoria. Il ballerino si è ...Benedetta Vari e Mattia Zenzola, ballerini della trasmissione Amici di maria De Filippi, presto protagonisti in un nuovo programma Mediaset ...