Amici | Giuseppe Giofrè debutta come attore | ecco in quale film lo vedremo

(Di domenica 4 giugno 2023) Reduce dal ritorno addi Maria De Filippi in qualità di giudice, il ballerinoha fatto il suo debutto. Il vincitore della dodicesima edizione del talent show ha infatti preso parte a L’estate più calda,diretto da Matteo Pilati che uscirà sulla piattaforma Prime Video il prossimo 6 luglio. Nel cast, Gianmarco Saurino, Nicole Damiani e Alice Angelica, a cui si uniscono volti notiStefania Sandrelli, Nino Frassica e Michela Giraud. Nella pellicola prodotta da Notorious Pictures e Amazon Studios, in collaborazione con Rufusha un ruolo “piccolo ma molto divertente“,lo stesso ballerino ha anticipato. E’ stato proprio lui ad annunciare la sua presenza nel ...

...Parente. Insomma un mix perfetto guidato da Fabio Santucci, già coach dei Bersaglieri Sanniti touch. 'Siamo contenti per questa bella esperienza in terra marchigiana insieme aglidi ...... e ai fratelli,, Francesco e Pierluigi. Oggi, infatti, Azzurra riceve il sacramento della Comunione con questo importante passo cristiano, attorniata dall'affetto di parenti ed. Auguri ...... in Liguria, di fronte aglipiù stretti e anche diversi volti noti. A officiare l'unione ... come si vede da alcune immagini condivise online, anche il controverso giornalista radiofonico...

Amici, Giuseppe Giofrè da giudice ad attore: «E se vi dicessi che....» leggo.it

Oggi i funerali della liceale morta facendo rafting nel fiume Lao. Parenti e amici chiedono giustizia e verità. Centinaia di persone davanti alla casa della famiglia, manifesti di cordoglio sui muri ...Di nuovo sul podio. Giuseppe Tramontana conquista la vetta e si laurea Campione assoluto di fitness model: primo classificato, davanti alla leggenda Tyson Dayley. Il 27 maggio scorso Los ...