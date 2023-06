Amici 22 | Benedetta Vari ha lasciato il fidanzato per Mattia Zenzola? La testimonianza che spiazza

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 4 giugno 2023) Nonostante quando sono stati ospiti di Fiorello a “Viva Rai 2” hanno smentito categoricamente di avere una relazione, in realtà da quando sono usciti dalla Casetta di22,e la sua partner di ballosono letteralmente inseparabili. E a quanto pare non soltanto per motivi professionali. Stando ai rumors, sarebbead aver preso una sbandata per(come qualcuno già insinuava quando erano ancora nel talent di Maria De Filippi) al punto tale da mettere in stand by la sua relazione ufficiale.22,avrebbe preso una sbandata per: cosa si mormora nel paese della ragazza Sì, perché...